Руководитель «Лесторга» подозревается в незаконном экспорте
В марте 2019 года Иркутская транспортная прокуратура провела проверку по факту оборота лесоматериалов. По материалам проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере».
Следователи получили доказательства незаконного экспорта одним из руководителей ООО «Лесторг» древесины в Китай. В связи с чем в ноябре 2019 года возбуждено три уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
Во время дальнейшего расследования при попытке отправки контрабанды в Китай на станциях Иркутск-Сортировочный и Улан-Удэ сотрудники полиции задержали три гружённых лесоматериалами железнодорожных вагона.
Как выяснилось, вагоны следовали из посёлка Юрты Иркутской области. Правоохранители выехали в посёлок, где в местном пункте приёма и отгрузки древесины обнаружили незаконно заготовленный лес общим объёмом более 4500 куб. метров. Также здесь стояло ещё пять гружёных вагонов, подготовленных для отправки за границу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске и Улан-Удэ задержали вагоны с контрабандным лесом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина пыталась продать технику на «Авито»
Руководитель «Лесторга» подозревается в незаконном экспорте
Горка образовалась в районе Мясокомбината
Женщина родила ребёнка в домашних условиях и бросила в заброшенном гараже
Столкнулись «Чайзер», «Калдина» и «Киа Рио»
Пётр Мордовской потребовал убрать эту продукцию с полки и из-под полки в торговых точках
Мать детей ушла провожать старшего ребёнка
Пожар полностью уничтожил дом
ДТП произошло на улице Гагарина
ДТП произошло в Загорске
Автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском
Очередное ДТП с трамваем произошло в Улан-Удэ
Авария произошла утром в субботу
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»
Трамваи простаивали час