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В Иркутске и Улан-Удэ задержали вагоны с контрабандным лесом

В Иркутске и Улан-Удэ задержали вагоны с контрабандным лесом
Происшествия, 
Руководитель «Лесторга» подозревается в незаконном экспорте

В марте 2019 года Иркутская транспортная прокуратура провела проверку по факту оборота лесоматериалов. По материалам проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере».

Следователи получили доказательства незаконного экспорта одним из руководителей ООО «Лесторг» древесины в Китай. В связи с чем в ноябре 2019 года возбуждено три уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Во время дальнейшего расследования при попытке отправки контрабанды в Китай на станциях Иркутск-Сортировочный и Улан-Удэ сотрудники полиции задержали три гружённых лесоматериалами железнодорожных вагона.

Как выяснилось, вагоны следовали из посёлка Юрты Иркутской области. Правоохранители выехали в посёлок, где в местном пункте приёма и отгрузки древесины обнаружили незаконно заготовленный лес общим объёмом более 4500 куб. метров. Также здесь стояло ещё пять гружёных вагонов, подготовленных для отправки за границу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
контрабанда леса
 
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