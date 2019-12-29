В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек

Пожар полностью уничтожил дом
В воскресенье, 29 декабря в 11:05 на пульт пожарной части №23 посёлка Баянгол Закаменского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Мыла.
Пожарные прибыли на место в 11:12. Изнутри горели потолочное перекрытие и крыша дома.
В результате пожара кровля дома обрушилась, также уничтожена пристроенная веранда.
В ходе разбора места пожара начальник караула обнаружил тело человека.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар полностью уничтожил дом
ДТП произошло на улице Гагарина
ДТП произошло в Загорске
Автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском
Очередное ДТП с трамваем произошло в Улан-Удэ
Авария произошла утром в субботу
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»
Трамваи простаивали час
Но суд не нашёл доказательств на этот счёт
Воровка соврала, что купила этот телефон
Они отобрали у него телефон и деньги
В Бурятии девушка спрятала украденный телефон в почтовом ящике
Он задушил беспомощную мать в порыве гнева
Один из них пытался продать наркотик в интернете, но не нашёл покупателя
По словам горожан, оголённый мужчина разгуливал по спальному району