В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек





В воскресенье, 29 декабря в 11:05 на пульт пожарной части №23 посёлка Баянгол Закаменского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Мыла.Пожарные прибыли на место в 11:12. Изнутри горели потолочное перекрытие и крыша дома.В результате пожара кровля дома обрушилась, также уничтожена пристроенная веранда.В ходе разбора места пожара начальник караула обнаружил тело человека.Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.