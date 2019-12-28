В Улан-Удэ в тройном ДТП с маршруткой пострадали два человека





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аварийный комиссар | Улан-Удэ (@elit_avto_uu) 27 Дек 2019 в 4:34 PST



По словам очевидца, авария случила из-за скользкой дороги.

По словам очевидца, авария случила из-за скользкой дороги.

Сегодня в районе 140 а квартала Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими.По предварительным данным, водитель «Мицубиши Л 200», следуя со стороны посёлка Энергетик, в районе 140а квартала выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту №95. За рулём маршрутки был 24-летний водитель.К счастью, в маршрутке не было пассажиров, водитель только вышел на линию и ехал на конечную остановку.После чего «Мицубиши Л 200» совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато».- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены водитель «Мицубиши» и «Форд Транзит». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.