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В Улан-Удэ в тройном ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Улан-Удэ в тройном ДТП с маршруткой пострадали два человека
Происшествия, 
Авария произошла утром в субботу

Сегодня в районе 140 а квартала Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими.

По предварительным данным, водитель «Мицубиши Л 200», следуя со стороны посёлка Энергетик, в районе 140а квартала выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту №95. За рулём маршрутки был 24-летний водитель.

К счастью, в маршрутке не было пассажиров, водитель только вышел на линию и ехал на конечную остановку.

После чего «Мицубиши Л 200» совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато».

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены водитель «Мицубиши» и «Форд Транзит». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



По словам очевидца, авария случила из-за скользкой дороги.
ДТП
 
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