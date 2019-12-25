В Иркутской области на пожаре в общежитии пострадали 6 человек

Горели общежития лесозаготовительного предприятия



Около 4 часов утра в посёлке Залари Иркутской области загорелись в здания общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию. На место были направлены 4 автоцистерны и 15 человек личного состава.



На момент прибытия пожарных горели деревянные здания: одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.



Спустя почти час пожар был локализован. Сейчас работы по тушению продолжаются.



В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





