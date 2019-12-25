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В Иркутской области на пожаре в общежитии пострадали 6 человек

В Иркутской области на пожаре в общежитии пострадали 6 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Горели общежития лесозаготовительного предприятия

Около 4 часов утра в посёлке Залари Иркутской области загорелись в здания общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию. На место были направлены 4 автоцистерны и 15 человек личного состава.

На момент прибытия пожарных горели деревянные здания: одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Спустя почти час пожар был локализован. Сейчас работы по тушению продолжаются.

В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


пожар Иркутская область
 
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