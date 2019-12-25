В Улан-Удэ в одном и том же месте дважды с рельсов сошли трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Сход произошёл из-за аварийного состояния трамвайных путей



В понедельник, 23 декабря, в 6:38 с рельсов сошёл трамвай №4. Инцидент произошёл на перегоне остановок «Элеватор» - к/т «Октябрь». Было закрыто движение трамваев №1,4 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 37 минут.



В этом же месте в 9:38 вновь с рельсов сошёл трамвай. Опять было закрыто движение трамваев №1,4 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Во втором случае трамваи простаивали 35 минут.



Причиной схода стало аварийное состояние трамвайных путей, сообщается в оперативной сводке по городу.









