В центре Улан-Удэ столкнулись «Форестер» и «Чайзер»

Водители не пострадали. Однако на данном участке образовалась большая пробка, так как участники ДТП заняли две полосы движения.











Сегодня около 16.30 часов на улице Смолина в Улан-Удэ, напротив здания «Россельхозбанка» произошла дорожная авария. Столкнулись «Субару Форестер» и «Тойота Чайзер».