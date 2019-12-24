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В центре Улан-Удэ столкнулись «Форестер» и «Чайзер»

В центре Улан-Удэ столкнулись «Форестер» и «Чайзер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП привело к большой пробке

Сегодня около 16.30 часов на улице Смолина в Улан-Удэ, напротив здания «Россельхозбанка» произошла дорожная авария. Столкнулись «Субару Форестер» и «Тойота Чайзер».

Водители не пострадали. Однако на данном участке образовалась большая пробка, так как участники ДТП заняли две полосы движения.


ДТП
 
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