В центре Улан-Удэ столкнулись «Форестер» и «Чайзер»

ДТП привело к большой пробке
Сегодня около 16.30 часов на улице Смолина в Улан-Удэ, напротив здания «Россельхозбанка» произошла дорожная авария. Столкнулись «Субару Форестер» и «Тойота Чайзер».
Водители не пострадали. Однако на данном участке образовалась большая пробка, так как участники ДТП заняли две полосы движения.
ДТП привело к большой пробке
Мужчина хотел приобрести «Лексус» и попал на мошенников
Мужчина ночью украл заготовки и готовые блюда возле кафе
Он стрелял по машине и ранил женщину
Следователи опрашивают свидетелей трагедии
Трое из пяти рабочих погибли
Мужчина стащил радиоприёмник, инструменты, покрывала и куртку
Большое количество незаконно срубленного кедра и пихты очевидцы сняли на видео
Мужчина изготовил из собранной конопли наркотическое средство
Владелица кошелька поблагодарила полицейских
В Бурятии участились случаи придавливания младенцев во сне
Мужчина хранил наркотики у себя в гараже
Он прятался в погребе от полицейских
Мужчина ударил супругу по лицу кулаком
Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для иркутянина административным арестом