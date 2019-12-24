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В Иркутской области покупатель «Лексуса» лишился 500 тысяч

В Иркутской области покупатель «Лексуса» лишился 500 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хотел приобрести «Лексус» и попал на мошенников

Накануне в дежурную часть полиции обратился 43-летний житель города Усолье-Сибирское с заявлением о хищении денег с его карты.

Усольчанин нашёл на интернет-портале объявление о продаже машины «Лексус» в Тюмени. Он решил приобрести его. Лжесобственник объяснил о необходимости внесения предоплаты в размере 20 тысяч рублей.

После чего сообщил о большом количестве поступающих звонков о продаже авто и указал покупателю отправить очередной платёж, якобы для сохранения за ним покупки. В итоге было выполнено около десяти переводов, после чего автовладелец прервал общение. Мужчина лишился более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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