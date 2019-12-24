Трое из пяти рабочих погибли
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 декабря на улице Песочная в городе Тулун Иркутской области во время земляных работ произошёл обвал грунта. В результате погибло трое рабочих субподрядной организации, двое человек пострадали.
Как выяснилось, одним из спасшихся рабочих оказался житель Улан-Удэ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
18-летний улан-удэнец Константин и 20-летний шелеховчанин Сергей выжили при обвале траншеи при восстановлении Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
- Не удалось вытащить из-под завала живыми троих строителей – Тулохонова Алексея Павловича, 22 года, г.Шелехов, Ермоленко Николая Эдуардовича, 30 лет, г.Шелехов и Букина Вадима Николаевича, 41 год, село Олха Шелеховского района. На ребят обвалился грунт во время рытья траншеи, - написал Сергей Левченко.
Он выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших.
- Это не утешит родных и близких, но хочу отметить, что ребята погибли, оказывая помощь жителям Тулуна, восстанавливая дом для детей-сирот. Очень жаль терять таких молодых земляков, которые выполняли честное и благородное дело, жили и трудились ради счастья и благополучия других людей, - заключил экс-губернатор.
Коллектив подрядной организации, в которой трудились погибшие и пострадавшие, участвует в восстановлении и строительстве жилых и социальных объектов в зоне паводка с самого начала чрезвычайной ситуации и им удалось выполнить уже огромный объём работ, отметил Левченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря в Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй. 52-летний мужчина погиб в свежевырытым котловане.
Улан-удэнец выжил при обвале грунта в Тулуне
Происшествия, Фото:
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