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Забайкальский браконьер раскаялся и оплатил 200 тысяч рублей

Забайкальский браконьер раскаялся и оплатил 200 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В крае пресечено два факта незаконной охоты на дзеренов

В Забайкальском крае браконьеры добыли трёх дзеренов. Теперь им предстоит возместить ущерб и понести наказание согласно Уголовному Кодексу РФ.

В ночное время 17 и 18 декабря при совместном рейде инспекторов в области охраны окружающей среды заповедника «Даурский» и министерства природных ресурсов Забайкальского края было выявлено и пресечено два факта незаконной охоты на дзеренов в окрестностях станции Мирная Оловяннинского района и города Борзя. В обоих случаях охота производилась с использованием транспортных средств и огнестрельного оружия. Добычей браконьеров стали два дзерена в первом и один – во втором. Автомобили и оружие арестованы.

К местам проведения незаконных охот для осмотра места происшествия были вызваны оперативно-следственные группы МВД из отделов полиции Оловяннинского и Борзинского районов. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовных дел в отношении задержанных лиц по статье 258 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную добычу животных, включённых в Красную книгу Российской Федерации. Все любители браконьерской охоты – местные жители.

Ущерб от действий браконьеров составил 627 тысяч рублей. Один из задержанных полностью раскаялся, осознал незаконный характер своих действий и до предъявления иска о возмещении ущерба оплатил 209 тысяч рублей. Однако добровольное возмещение нанесённого урона природе не освобождает от уголовного наказания. Каким оно будет – установит суд. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
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