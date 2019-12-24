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Читинский маршрутчик принёс в полицию найденный кошелёк

Читинский маршрутчик принёс в полицию найденный кошелёк
Происшествия, 
Владелица кошелька поблагодарила полицейских

В Чите полицейские вернули пенсионерке кошелёк с деньгами, который она потеряла в маршрутном такси.

В дежурную часть обратился водитель одного из маршрутных такси Читы и сообщил о том, что один из пассажиров нашёл в салоне автобуса кошелёк. В нём оказались банковские карты и чуть больше четырёх тысяч рублей.

В течение трёх дней сотрудники полиции с помощью банка установили владельца карт, которые находились в кошельке. Ею оказалась 70-летняя читинка. Женщину пригласили в отдел полиции и передали имущество. Пенсионерка выразила благодарность сотрудникам и добросовестным гражданам и призналась, что для неё это событие стало настоящим новогодним подарком, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
полиция
 
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