Читинский маршрутчик принёс в полицию найденный кошелёк

Владелица кошелька поблагодарила полицейских



В Чите полицейские вернули пенсионерке кошелёк с деньгами, который она потеряла в маршрутном такси.



В дежурную часть обратился водитель одного из маршрутных такси Читы и сообщил о том, что один из пассажиров нашёл в салоне автобуса кошелёк. В нём оказались банковские карты и чуть больше четырёх тысяч рублей.



В течение трёх дней сотрудники полиции с помощью банка установили владельца карт, которые находились в кошельке. Ею оказалась 70-летняя читинка. Женщину пригласили в отдел полиции и передали имущество. Пенсионерка выразила благодарность сотрудникам и добросовестным гражданам и призналась, что для неё это событие стало настоящим новогодним подарком, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

