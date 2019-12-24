В Бурятии участились случаи придавливания младенцев во сне
В Бурятии участились случаи придавливания младенцев во сне. За последний месяц такие случаи регистрируются каждую неделю. Последний произошёл накануне в Закаменском районе. А неделей ранее в Улан-Удэ мама насмерть придавила 28-дневного ребёнка.
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев поручил усилить информационно-разъяснительную работу с молодыми родителями по уходу за новорождёнными детьми. По причине механической асфиксии в уходящем году погибло 14 маленьких детей, а в прошлом году было 13 таких случаев. Это придавливание ребёнка во сне материнской грудью или телом, когда дыхательные пути малыша перекрываются, и он погибает от асфиксии.
- Родители в момент выписки из роддома в обязательном порядке получают инструкции и рекомендации по уходу за младенцем. Одним из первых пунктов значится запрет на сон в одной кровати с новорождённым. В большинстве трагических случаев женщины уснули во время кормления детей, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
В Бурятии две матери во сне насмерть придавили младенцев
Происшествия, Фото:
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