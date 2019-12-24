Мужчина хранил наркотики у себя в гараже
Сотрудники полиции по наводке анонимного источника задержали 33-летнего жителя Закаменска. В гараже мужчины изъяли пакетик 24 гр гашиша. Также на месте обнаружены следы изготовления гашишного масла.
По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлен факт употребления наркотика.
Задержанный не работает и ранее судим за кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Также мужчина будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотиков.
В Бурятии наркомана задержали по анонимной наводке
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