В Бурятии наркомана задержали по анонимной наводке

Мужчина хранил наркотики у себя в гараже



Сотрудники полиции по наводке анонимного источника задержали 33-летнего жителя Закаменска. В гараже мужчины изъяли пакетик 24 гр гашиша. Также на месте обнаружены следы изготовления гашишного масла.



По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлен факт употребления наркотика.



Задержанный не работает и ранее судим за кражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Также мужчина будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотиков.





