Улан-удэнца, ударившего жену по лицу, оштрафовали

Мужчина ударил супругу по лицу кулаком



Житель Улан-Удэ признан судом виновным в нанесении побоев.



Супруги пришли домой выпившие, и у них произошёл конфликт. Мужчина ударил жену кулаком один раз по лицу.



Женщина сама попросила мужа вызвать полицию.



За нанесение побоев суд оштрафовал улан-удэнца на пять тысяч рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс- служба Железнодорожного районного суда.

