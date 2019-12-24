Иркутянину дали 10 суток ареста за отказ работать в больнице

Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для иркутянина административным арестом



В отношении 42-летнего иркутянина, должника по алиментам, судебный пристав составил пять административных протоколов по ст. 17.14 КоАП РФ за непредоставление запрашиваемых сведений о трудоустройстве, смене места жительства, а также неявке на приём в установленные дату и время.



Мировой судья должнику назначил наказание в виде обязательных работ общим сроком 100 часов. Однако на месте отбывания обязательных работ – в Иркутской городской больнице № 6 – он не появился без уважительных причин.



В связи с этим на мужчину составлено ещё пять административных протоколов. Гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, сообщили в УФССП по Иркутской области.









