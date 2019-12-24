Хозяйки длительное время не было дома
К полицейским Хоринского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что с середины октября до 21 декабря отсутствовала дома. В это время неизвестный, взломав двери, украл стиральную машину и гардины. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Во время расследования был найден свидетель. Сосед рассказал, что видел женщину, проживающую неподалёку, которая выносила вещи из дома.
Женщина попросила соседа помочь унести украденное, заверив, что это её имущество, но мужчина отказался.
32-летняя подозреваемая была задержана. Она нигде не работает и ранее к ответственности не привлекалась.
Во время преступления женщина была пьяна.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии вынесла из дома соседки стиралку
Происшествия, Фото:
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