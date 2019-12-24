Ей не понравилось, что он не отвечает на телефонные звонки
Днём 22 декабря в дежурную часть отдела полиции № 2 Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 21-летнего горожанина. Молодой человек сообщил, что его бывшая девушка отняла у него паспорт и мобильный телефон. Ущерб составил более трёх тысяч рублей.
19-летняя девушка и её знакомый пришли ночью к парню домой. Девушка стала возмущаться, что молодой человек не отвечает на её звонки.
Между ними возникла ссора, в ходе которой гости отняли у молодого человека паспорт и мобильный телефон.
Девушка ранее не судима, не работает. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Улан-удэнка ограбила бывшего бойфренда
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они украли новогоднее дерево с прилегающей к магазину территории
Мужчины проникли в чужой дом, сняв стекло из оконной рамы
Мама ребёнка смогла спастись через окно
Уголовное дело передали в районный суд
Пожар произошёл в деревне Омулёвка Аларского района
«Не пришло в голову начать с самих себя»: В Бурятии рассказали, почему 17 лет не могли поймать убийц-полицейских
Бывший оперативник уголовного розыска рассказал о расследовании убийства двух девушек, которое 17 лет назад совершили сотрудники МВД
Произошёл пожар на пятом этаже
Мужчина избил женщину и отобрал деньги и смартфон
Пострадавшей был причинён тяжкий вред здоровью
Также при себе у мужчины был чемодан, набитый деньгами
Прокуратура обязала мать оформить жилой дом в общую собственность с детьми
Авария произошла днём в субботу
Однако победитель выборов, хоть и шёл самовыдвиженцем, тоже член ЕР
Мужчина не хотел выходить из своей машины
Авария произошла в субботнее утро