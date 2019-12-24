Улан-удэнка ограбила бывшего бойфренда

Ей не понравилось, что он не отвечает на телефонные звонки



Днём 22 декабря в дежурную часть отдела полиции № 2 Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 21-летнего горожанина. Молодой человек сообщил, что его бывшая девушка отняла у него паспорт и мобильный телефон. Ущерб составил более трёх тысяч рублей.



19-летняя девушка и её знакомый пришли ночью к парню домой. Девушка стала возмущаться, что молодой человек не отвечает на её звонки.



Между ними возникла ссора, в ходе которой гости отняли у молодого человека паспорт и мобильный телефон.



Девушка ранее не судима, не работает. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





