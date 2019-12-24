Мужчины проникли в чужой дом, сняв стекло из оконной рамы
В дежурную часть с заявлением о краже обратилась жительница города Мирный в Якутии. Женщина сообщила, что ночью, пока она спала, из её дачного домика неизвестные украли 19 тысяч рублей.
Позже были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летний уроженец Иркутской области и 32-летний уроженец Бурятии.
Мужчины проникли в дом, сняв стекло из оконной рамы. Пройдя мимо спящих хозяев, они украли из лежащей в спальной комнате сумки 19 тысяч рублей. Деньги они потратили на покупку спиртного и продуктов питания.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Якутии.
Уроженец Бурятии с приятелем украл деньги в Мирном
Происшествия, Фото:
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