Уроженец Бурятии с приятелем украл деньги в Мирном

Мужчины проникли в чужой дом, сняв стекло из оконной рамы



В дежурную часть с заявлением о краже обратилась жительница города Мирный в Якутии. Женщина сообщила, что ночью, пока она спала, из её дачного домика неизвестные украли 19 тысяч рублей.



Позже были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летний уроженец Иркутской области и 32-летний уроженец Бурятии.



Мужчины проникли в дом, сняв стекло из оконной рамы. Пройдя мимо спящих хозяев, они украли из лежащей в спальной комнате сумки 19 тысяч рублей. Деньги они потратили на покупку спиртного и продуктов питания.



Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

