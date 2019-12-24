Мама ребёнка смогла спастись через окно
В городе Тулун Иркутской области сегодня рано утром загорелся двухквартирный дом по улице Октябрьская. На момент прибытия пожарных горели веранда квартиры и кровля дома. О том, что в доме могут находиться люди, рассказали соседи. До прибытия пожарных из квартиры через окно спаслась женщина.
Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили тела восьмилетнего мальчика и 86-летней бабушки. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть. Спасшейся женщиной оказалась мама мальчика.
Полчаса продолжалось тушение пожара. Ещё в течение часа ликвидировали его последствия. В результате повреждена веранда и кровля дома на площади 24кв.м, квартира внутри закопчена по всей площади.
В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причину пожара и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На пожаре в Иркутской области погибли мальчик и бабушка
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