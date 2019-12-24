В Иркутской банда «чёрных» лесорубов спилила лес на 3,4 млн

Уголовное дело передали в районный суд



В Боханском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьми местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении 13 преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».



Установлено, что в 2017 году местный предприниматель решил провести незаконные рубки на территории Тихоновского участкового лесничества, где им был заключён договор на закупку леса. Он привлёк семерых знакомых, снабдил необходимым оборудованием и транспортом.



За год банда вырубила лес общим объёмом 617 кубометров.



В августе 2018 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность организованной группы. В результате лесному фонду причинён ущерб на сумму около 3,4 млн. рублей, который возмещён в ходе следствия в полном объёме.



В ходе расследования уголовного дела установлены и задержаны все соучастники организованной группы, в том числе два организатора. Уголовное дело направлено в Боханский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуре Иркутской области.

