В Улан-Удэ эвакуировали 200 человек из общежития аграрного колледжа

Произошёл пожар на пятом этаже
Сегодня ночью более 200 человек были экстренно эвакуированы из общежития Бурятского аграрного колледжа в Улан-Удэ. В комнате на пятом этаже произошёл пожар.
- Распространения огня удалось избежать благодаря профессиональной работе пожарной службе МЧС, - сообщает Территориальный центр медицины катастроф Бурятии.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью в Улан-Удэ эвакуировали жильцов пятиэтажки по улице Солнечная
. Из-за неосторожного обращения с огнём выгорела квартира на третьем этаже.
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