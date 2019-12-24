Житель Бурятии избил женщину за отказ дать взаймы

Мужчина избил женщину и отобрал деньги и смартфон
В Баргузинском районе Бурятии росгвардейцы задержали местного жителя по подозрению в грабеже с применением насилия.
Заявление поступило от жительницы посёлка Усть-Баргузина, она рассказала, что дома её избил знакомый, отнял деньги и сотовый телефон. Мужчину задержали у него дома, похищенное частично изъято.
Подозреваемый сожитель сестры потерпевшей. Вместе они пришли к ней домой, чтобы занять денег. Однако женщина отказалась давать деньги. Тогда мужчина избил её, забрал две тысячи рублей и мобильный телефон.
Задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
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