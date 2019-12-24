В Бурятии контрабандист спрятал в трусах 29 тысяч евро

Также при себе у мужчины был чемодан, набитый деньгами



В октябре 2019 года пассажир поезда «Пекин-Москва» в пункте пропуска ЖДПП «Наушки» в Бурятии спрятал сотрудников Бурятской таможни часть денег.



29 270 евро мужчина спрятал в нижнем белье. Ещё часть 10 тысяч евро, 14 680 российских рублей и 236 560 монгольских тугриков сложил в свой багаж.



Сумма наличных более чем вдвое превышала разрешённую к перемещению без письменного декларирования.



Приговором Кяхинского районного суда Бурятии пассажир признан виновным в контрабанде денежных средств, ему назначено наказание в виде штрафа.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

