Также при себе у мужчины был чемодан, набитый деньгами
В октябре 2019 года пассажир поезда «Пекин-Москва» в пункте пропуска ЖДПП «Наушки» в Бурятии спрятал сотрудников Бурятской таможни часть денег.
29 270 евро мужчина спрятал в нижнем белье. Ещё часть 10 тысяч евро, 14 680 российских рублей и 236 560 монгольских тугриков сложил в свой багаж.
Сумма наличных более чем вдвое превышала разрешённую к перемещению без письменного декларирования.
Приговором Кяхинского районного суда Бурятии пассажир признан виновным в контрабанде денежных средств, ему назначено наказание в виде штрафа.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии контрабандист спрятал в трусах 29 тысяч евро
Происшествия, Фото:
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