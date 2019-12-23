В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке «Capital Mall»

Авария произошла днём в субботу
В субботу на стоянке возле торгового центра «Capital Mall» около 15:30 произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Ниссан» и «Хонда Аккорд». Виновником аварии стал пенсионер за рулём одной из машин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу ночью в ДТП на улице Трубачеева пострадали девушка и дорожный рабочий
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Авария произошла днём в субботу
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