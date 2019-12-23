Однако победитель выборов, хоть и шёл самовыдвиженцем, тоже член ЕР
Самовыдвиженец Анатолий Крупенев победил на выборах мэра Нижнеудинского района Иркутской области, которые прошли 22 декабря. Крупенев набрал 56,3% голосов.
Второе место занял официальный кандидат «Единой России», первый заместитель мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский, у него 26,8%. На третьем месте – юрисконсульт и депутат районной думы, член «Справедливой России» Евгения Малинина (12,2%)
Крупенев, хоть и пошёл на выборы самовыдвиженцем, является членом «Единой России».
Прежний глава Нижнеудинского района Сергей Худоногов ушёл в отставку летом 2019 года. На него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения. Главу района обвинили в том, что, несмотря на крупные разрушения, коммунальщиков отправили откачивать воду прежде всего с участка мэра.
Кандидат «Единой России» проиграл выборы мэра района Иркутской области
Происшествия, Фото:
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