В Улан-Удэ девушка на «Тойоте» врезалась в автомобиль Росгвардии

По словам очевидца, женщина за рулём автомобиля «Тойота Камри» совершила столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» Росгвардии.









В субботу, 21 декабря, на улице Ключевская на круговом движении в Улан-Удэ произошло ДТП.В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу на парковке возле спортивного зала на улице Кабанская произошло ДТП. Пенсионеру за рулём «Оки» стало плохо, и он врезался в «Тойоту».