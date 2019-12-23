В Улан-Удэ девушка на «Тойоте» врезалась в автомобиль Росгвардии

Авария произошла в субботнее утро
В субботу, 21 декабря, на улице Ключевская на круговом движении в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, женщина за рулём автомобиля «Тойота Камри» совершила столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» Росгвардии.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу на парковке возле спортивного зала на улице Кабанская произошло ДТП. Пенсионеру за рулём «Оки» стало плохо, и он врезался в «Тойоту».
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