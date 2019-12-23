Он узнал, что его бывшая жена встречается с другим мужчиной
В Чите перед судом предстанет 64-летний местный житель, обвиняемый в уничтожении машины путём поджога.
По версии следствия, в мае мужчина узнал о встречах своей бывшей жены с другим мужчиной. Из чувства ревности он ночью проник в её гараж, облил легковоспламеняющейся жидкостью моторный отсек автомобиля марки «DAIHATSU» и поджёг его, полностью уничтожив автомашину.
- Своими действиями мужчина причинил бывшей жене ущерб в сумме 935 тысяч рублей и создал реальную опасность распространения огня на соседние гаражи, а также угрозу причинения вреда здоровью и жизни людей, проживающих в расположенном рядом многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Читинец из ревности поджёг машины экс-супруги
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