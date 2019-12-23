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В Забайкалье экс-полицейский отправится в колонию на 11 лет за убийство

В Забайкалье экс-полицейский отправится в колонию на 11 лет за убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Бывший начальник пункта полиции застрелил мужа приятельницы

В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД по Сретенскому району. Он признан виновным в убийстве.

Установлено, что в начале этого года мужчина, занимая на тот момент должность начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД в свободное от службы время в ходе ссоры застрелил из табельного пистолета мужчину.

Как сообщал «Байкал-Daily», мотивом убийства явилась неприязнь к потерпевшему, который заподозрил жену в измене с экс-полицейским и устроил разбирательство по этому

- После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Два сотрудника полиции, оказавшие содействие в попытке уйти от уголовной ответственности, также уволены из органов внутренних дел. Следственный комитет в ходе предварительного расследования опроверг версию осуждённого о необходимой обороне, несмотря на принятые меры инсценировки нападения, - сообщили в пресс-службу СУ СКР по Забайкальскому краю.

Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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