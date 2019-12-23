В Бурятии задержали серийную домушницу

Женщина подозревается минимум в двух кражах
Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнюю жительницу Кяхты по подозрению в серии краж, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В начале декабря женщина проникла в дом, разобрав доски на веранде и украла небольшой холодильник и электропечь. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что женщина может быть причастна к ещё одному преступлению – краже продуктов и мобильного телефона из квартиры в начале декабря.
Заявление в полицию поступило от потерпевшего после того, как стражи порядка стали выяснять обстоятельства преступления. В квартиру подозреваемая проникла через незапертую дверь.
Часть похищенного изъята. Подозреваемая ранее судима, не работает.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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