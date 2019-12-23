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Улан-удэнец набросился с ножом на сожительницу

Улан-удэнец набросился с ножом на сожительницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поножовщина произошла из-за ссоры

Ночью 20 декабря в больницу поступила 40-летняя улан-удэнка в состоянии алкогольного опьянения с ножевыми ранениями груди и живота. Сообщение об этом передали в дежурную часть отдела полиции №2.

Полицейские установили, что травмы женщина получила в ходе конфликта со своим 46-летним сожителем. Мужчина нанёс ей два удара ножом во время домашнего застолья и возникшей ссоры. После мужчина сам вызвал бригаду скорой помощи.

Подозреваемый ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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