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В Улан-Удэ наркомана выдала походка

В Улан-Удэ наркомана выдала походка
Происшествия, 
Мужчину задержали полицейские

Вечером 20 декабря сотрудники ППС Улан-Удэ на улице Корабельная заметили мужчину, поведение и походка которого говорили, что он находится в состоянии опьянения.

Во время беседы выяснилось, выяснилось, что 37-летний горожанин находится в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

У мужчины обнаружено и изъято 600 граммов гашиша.

Горожанин привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление запрещённых веществ. Мужчина не работает, ранее неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


наркотики
 
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