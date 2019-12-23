В Улан-Удэ наркомана выдала походка

Мужчину задержали полицейские



Вечером 20 декабря сотрудники ППС Улан-Удэ на улице Корабельная заметили мужчину, поведение и походка которого говорили, что он находится в состоянии опьянения.



Во время беседы выяснилось, выяснилось, что 37-летний горожанин находится в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждено результатами медицинского освидетельствования.



У мужчины обнаружено и изъято 600 граммов гашиша.



Горожанин привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление запрещённых веществ. Мужчина не работает, ранее неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





