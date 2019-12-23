Горела квартира в доме на Солнечной
Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Солнечная. Пожарные вместе с сотрудниками полиции эвакуировали 25 жильцов дома, в том числе семь детей.
На момент прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже, было сильное задымление в подъезде.
В результате пожара выгорела квартира на площади 24 кв. м. и повреждён балкон на площади 2 кв. м.
- Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. Всего было задействовано 16 человек Улан-Удэнского гарнизона и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар также произошёл в минувшее воскресенье. На улице Денисова загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На месте пожара обнаружено тело 44-летней женщины. 38-летнего мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Из дома эвакуировали 10 человек.
Ночью в Улан-Удэ эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия, Фото:
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