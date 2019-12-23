Произошла коммунальная авария
В субботу, 21 декабря, в 17:00 подрядная организация ООО «Водтехстрой» проводила земляные работы по укладке линии теплоснабжения, по заявке юридического лица, в районе улицы Сахьяновой, 4 «е» в Улан-Удэ.
Во время работ была повреждена линия водовода. В этой связи была прекращена подача холодной воды в жилые дома улице Трубачеева 69, 71, Лебедева 11а, 13а, Приречная 3, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в.
В воскресенье, 22 декабря, в 3:10 заменили повреждённый участок трубы и возобновили подачу водоснабжения всем потребителям. Время отключения воды составило более 10 часов. По данным оперативной сводки по городу, на это время был организован подвоз воды.
11 домов в Улан-Удэ 10 часов оставались без холодной воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина опрокинулся на мотоцикле «Урал»
Пьяный водитель устроил ДТП в субботу ночью
Произошла коммунальная авария
Мужчине грозил штраф за административное нарушение
Тушение пожара продолжается
Преступление произошло во время школьных занятий
Водитель «Оки» совершил столкновение с припаркованной «Тойотой Марк-2»
Сегодня в бурятском посёлке произошел аналогичный пожар
Пострадавших в результате ДТП нет
Владелец сотового телефона отошёл от столика на пару минут
Спустя 17 лет раскрыто страшное убийство двух девушек, результаты шокируют
Авария произошла сегодня ночью на улице Трубачеева
Вором оказался сторож учреждения
Незадолго до этого он повздорил с владельцем автомобиля
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело