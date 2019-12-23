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11 домов в Улан-Удэ 10 часов оставались без холодной воды

11 домов в Улан-Удэ 10 часов оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

В субботу, 21 декабря, в 17:00 подрядная организация ООО «Водтехстрой» проводила земляные работы по укладке линии теплоснабжения, по заявке юридического лица, в районе улицы Сахьяновой, 4 «е» в Улан-Удэ.

Во время работ была повреждена линия водовода. В этой связи была прекращена подача холодной воды в жилые дома улице Трубачеева 69, 71, Лебедева 11а, 13а, Приречная 3, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в.

В воскресенье, 22 декабря, в 3:10 заменили повреждённый участок трубы и возобновили подачу водоснабжения всем потребителям. Время отключения воды составило более 10 часов. По данным оперативной сводки по городу, на это время был организован подвоз воды.
отключение воды
 
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