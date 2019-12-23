Ещё двое мужчин пострадали
В Иркутской области возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следствием установлено, что вечером 20 декабря на улице Песочная города Тулуна при производстве земляных работ произошёл обвал грунта. В результате погибло трое рабочих субподрядной организации, двое пострадали.
Следователями осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря в Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй. 52-летний мужчина погиб в свежевырытым котловане.
В Иркутской области троих рабочих насмерть засыпало землёй
Происшествия, Фото:
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