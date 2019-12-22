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В Улан-Удэ в горящем доме обнаружили тело женщины

В Улан-Удэ в горящем доме обнаружили тело женщины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Тушение пожара продолжается

Сегодня вечером загорелся двухэтажный многоквартирный дом по улице Денисова в Улан-Удэ.

На момент прибытия первого подразделения горели две квартиры с переходом огня на крышу дома. Объявлен 2 ранг сложности.

На месте пожара обнаружено тело 44-летней женщины, 38-летнего мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Из дома эвакуировано 10 человек.

По оперативным данным пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
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