В Улан-Удэ в горящем доме обнаружили тело женщины

Тушение пожара продолжается
Сегодня вечером загорелся двухэтажный многоквартирный дом по улице Денисова в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения горели две квартиры с переходом огня на крышу дома. Объявлен 2 ранг сложности.
На месте пожара обнаружено тело 44-летней женщины, 38-летнего мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Из дома эвакуировано 10 человек.
По оперативным данным пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Тушение пожара продолжается
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