В Улан-Удэ пенсионеру за рулём стало плохо, и он врезался в автомобиль

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Накануне вечером, 21 декабря, на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, пенсионеру за рулём автомобиля «Ока» стало плохо.Пожилой воитель совершил столкновение с автомобилем «Тойота Марк-2», который был припаркован рядом со спортивным залом, где проходили соревнования.Водитель иномарки отсутствовал на месте ДТП. Вскоре к месту аварии прибыли «скорая» и экипаж ГИБДД.Пенсионера осмотрели медики. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что в ДТП нет пострадавших.