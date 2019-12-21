В Улан-Удэ мужчина украл телефон в кафе

Владелец сотового телефона отошёл от столика на пару минут



В Улан-Удэ задержан 37-летний житель Курумканского района, подозреваемый в краже телефона в закусочной.



Мужчина в обеденное время украл мобильный телефон со стола в закусочной в Советском районе. Владелец гаджета в этот момент отошёл на пару минут.



Ущерб составил 11 тысяч рублей. Украденный телефон злоумышленник сбыл. Позже он возместил ущерб потерпевшему.



Подозреваемый не работает. В июле этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

