Владелец сотового телефона отошёл от столика на пару минут
В Улан-Удэ задержан 37-летний житель Курумканского района, подозреваемый в краже телефона в закусочной.
Мужчина в обеденное время украл мобильный телефон со стола в закусочной в Советском районе. Владелец гаджета в этот момент отошёл на пару минут.
Ущерб составил 11 тысяч рублей. Украденный телефон злоумышленник сбыл. Позже он возместил ущерб потерпевшему.
Подозреваемый не работает. В июле этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина украл телефон в кафе
Происшествия, Фото:
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