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В Улан-Удэ из детсада украли шлифовальную машину

В Улан-Удэ из детсада украли шлифовальную машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вором оказался сторож учреждения

17 декабря в дежурную часть полиции в Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника детского сада о том, что со склада исчезла шлифовальная машина. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Установлен подозреваемый – 25-летний сторож учреждения.

Выяснилось, что молодой человек украл имущество для личного пользования. Украденное изъято. Парень ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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