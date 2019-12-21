В Улан-Удэ из детсада украли шлифовальную машину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вором оказался сторож учреждения



17 декабря в дежурную часть полиции в Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника детского сада о том, что со склада исчезла шлифовальная машина. Ущерб составил 13 тысяч рублей.



Установлен подозреваемый – 25-летний сторож учреждения.



Выяснилось, что молодой человек украл имущество для личного пользования. Украденное изъято. Парень ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

