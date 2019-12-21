Вором оказался сторож учреждения
17 декабря в дежурную часть полиции в Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника детского сада о том, что со склада исчезла шлифовальная машина. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Установлен подозреваемый – 25-летний сторож учреждения.
Выяснилось, что молодой человек украл имущество для личного пользования. Украденное изъято. Парень ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ из детсада украли шлифовальную машину
Происшествия, Фото:
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