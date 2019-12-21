Двое забайкальцев напали на таксиста



В ОМВД России по Забайкальскому району поступило сообщение о нападении на жителя посёлка Забайкальск. Потерпевший занимается частным извозом и накануне преступления принял заявку на перевозку пассажиров. Двое нетрезвых мужчин попросили увезти их на станцию Даурия, на что потерпевший ответил отказом и попытался высадить пассажиров из машины. Один из подозреваемых возле автомобиля нанёс водителю ножевые ранения и убежал.



В это время второй подозреваемый попытался скрыться на иномарке таксиста, однако не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате ДТП двери машины оказались заблокированы и мужчина не смог из неё выбраться, где и был задержан.



Потерпевший через диспетчера такси обратился за помощью в полицию.



Позже были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 29-летний местный житель и его 43-летний подельник из Борзинского района. Их задержали.



По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

