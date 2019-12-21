В Бурятии спасли человека при пожаре в жилом доме

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл накануне вечером



20 декабря в 18:54 на пульт пожарной части №60 села Мухоршибирь поступило сообщение о задымлении в жилом доме. На момент прибытия пожарного расчёта дым шёл из-под кровли, из двери и окон строения. Так как дверь была заперта, начальник караула Алексей Алексеев и пожарный Александр Благушин взломали её с помощью пожарных топоров.



Обнаружив мужчину в сильно задымленном помещении, они эвакуировали его на улицу и приступили к ликвидации пожара. В результате возгорания возле отопительной печи уничтожены личные вещи и повреждены конструкции пола, пожарные предотвратили распространение огня и спасли не только жильца, но и его дом.



Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Печь не была оборудована предтопочным листом, и возле неё находились легкосгораемые предметы, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

