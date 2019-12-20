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«Кости разлагаются»: В Улан-Удэ запустили страшилку о наркотических конфетах

«Кости разлагаются»: В Улан-Удэ запустили страшилку о наркотических конфетах
Происшествия, 
В сообщении говорится, что в школе распространяют конфеты, в которых содержится сильный синтетический наркотик

В Улан-Удэ по мессенджерам и соцсетям испуганные родители распространяют аудиозапись, записанную якобы одной из учительниц. Она рассказывает, что в школе (не уточняется в какой именно) нашли пакет с конфетами, в которых содержится синтетический наркотик.

- Это уже не просто слух, это уже есть во всех школах, и в нашей тоже. Детям раздают жвачки, угощают конфетками, просят передать их, и в них находится дешёвый синтетический китайский наркотик. У нас сегодня нашли целый пакет вот с этим наркотиком, - рассказывает учительница.

Она добавляет, что конфеты уже пробовали пятиклассники. Наркотик, по её словам, страшен тем, что зависимость появляется после второго применения, а длительность эффекта длится 15-20 минут.

- Как вы можете распознать – не совсем адекватно ребёнок себя ведёт и немножко тянет язык. Что ещё плохого: через полгода применения кости начинают разлагаться. Настолько это вредно, - говорит она.

Женщина добавляет, что «у нас в городе» - опять-таки, не уточняется в каком именно – есть центр, в котором 25 девочек от 11 до 13 лет находятся на лечении.

Аудиозапись уже распространяли в Екатеринбурге и Смоленске, руководители многих школ утверждают, что это фейк. Опровергает информацию и полиция.

В Таразе, Тюмени, Якутске и других городах также распространяется подобная новость, но уже с вирусным видеороликом.

«Срочно разослать по всем группам! Час назад в 13:05 в школе №7 некоторым детям раздали такие жвачки. Это снюс! Срочно звоните детям и говорите, чтобы не вздумали их жевать! Там лошадиная доза никотина!» - говорится в рассылаемом родителями сообщении.

К посту прикрепляют видеозапись, на котором мальчик по имени Даниил не реагирует на слова матери и в целом ведёт себя неадекватно. На кадрах испуганная мать просить назвать своё имя, возраст и даже спрашивает, сколько пальцев видит ребёнок. Мальчик не отвечает. 



Позже выяснилось, что видео было снято в Новосибирске, а мальчик, похоже, правда отравился снюсом. Видеоролик стал «страшилкой», которую распространяют по городам и утверждают, что инцидент случился именно там.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнские школьники в действительности массово подсаживаются на снюс – жевательный табак с ароматизаторами для улучшения вкуса. Коробочки со снюсом продают повсеместно, в основном его принимают дети от 10 до 14 лет.

Улан-удэнские депутаты предлагают запретить продажу снюса в Бурятии, сейчас они готовят обращение депутатам Народного Хурала для создания соответствующего законопроекта.



наркотики
 
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