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Жительница Бурятии украла бутылку водки и кошелёк

Жительница Бурятии украла бутылку водки и кошелёк
Происшествия, 
28-летняя девушка нигде не работает, злоупотребляет алкоголем

16 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило заявление от жительницы села Нижний Жирим. Женщина сообщила, что ночью к ней в дом проник неизвестный. Взломав навесной замок, он украл 3 400 рублей и банковскую карту.

По горячим следам задержана 28-летняя не работающая, ранее не судимая соседка потерпевшей.

Подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Вечером после очередного застолья девушка отправилась к соседке, заведомо зная, что её нет дома, но у неё всегда можно найти спиртное. Подозреваемая взломала навесной замок и проникла в дом. Найдя бутылку водки, она наткнулась на кошелёк с деньгами и картой. Девушка забрала всё найденное.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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