Жительница Бурятии украла бутылку водки и кошелёк

28-летняя девушка нигде не работает, злоупотребляет алкоголем



16 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило заявление от жительницы села Нижний Жирим. Женщина сообщила, что ночью к ней в дом проник неизвестный. Взломав навесной замок, он украл 3 400 рублей и банковскую карту.



По горячим следам задержана 28-летняя не работающая, ранее не судимая соседка потерпевшей.



Подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Вечером после очередного застолья девушка отправилась к соседке, заведомо зная, что её нет дома, но у неё всегда можно найти спиртное. Подозреваемая взломала навесной замок и проникла в дом. Найдя бутылку водки, она наткнулась на кошелёк с деньгами и картой. Девушка забрала всё найденное.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

