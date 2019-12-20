28-летняя девушка нигде не работает, злоупотребляет алкоголем
16 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило заявление от жительницы села Нижний Жирим. Женщина сообщила, что ночью к ней в дом проник неизвестный. Взломав навесной замок, он украл 3 400 рублей и банковскую карту.
По горячим следам задержана 28-летняя не работающая, ранее не судимая соседка потерпевшей.
Подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Вечером после очередного застолья девушка отправилась к соседке, заведомо зная, что её нет дома, но у неё всегда можно найти спиртное. Подозреваемая взломала навесной замок и проникла в дом. Найдя бутылку водки, она наткнулась на кошелёк с деньгами и картой. Девушка забрала всё найденное.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии украла бутылку водки и кошелёк
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