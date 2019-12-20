Таким образом злоумышленники «заметали следы»
Во время рейдового патрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лесники увидели автомобиль, гружённый древесиной. Оказалось, что нарушители засыпали пни деревьев снегом. Таким образом они хотели скрыть незаконную рубку. Однако лесники поймали мужчин с поличным.
«Чёрные лесорубы» успели заготовить около 17 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 310 тысяч рублей.
Нарушителями оказались жители села Ульдурга Еравнинского района.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль и две бензопилы были изъяты.
За незаконную рубку в отношении правонарушителей составлены протоколы. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ депутат Народного Хурала Михаил Гергенов поймал «чёрных лесорубов».
В Бурятии «чёрные лесорубы» присыпали пни снегом
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