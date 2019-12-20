Житель Бурятии пытался вскрыть ломбард гвоздодёром

Он хотел проникнуть в помещение ради кражи
В посёлке Каменск Кабанского района сегодня утром на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине-ломбарде.
Прибывшие росгвардейцы увидели, как от магазина, на котором были обнаружены следы взлома, бежит неизвестный. В ходе непродолжительной погони подозреваемого задержали.
Взломщиком оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного источника дохода. В отделе полиции он сознался, что гвоздодёром взломал металлические ставни на окне и пытался проникнуть в помещение ломбарда.
Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело за попытку совершения кражи. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Он хотел проникнуть в помещение ради кражи
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