Житель Бурятии пытался вскрыть ломбард гвоздодёром

Прибывшие росгвардейцы увидели, как от магазина, на котором были обнаружены следы взлома, бежит неизвестный. В ходе непродолжительной погони подозреваемого задержали.





Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело за попытку совершения кражи. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.





В посёлке Каменск Кабанского района сегодня утром на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине-ломбарде.Взломщиком оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного источника дохода. В отделе полиции он сознался, что гвоздодёром взломал металлические ставни на окне и пытался проникнуть в помещение ломбарда.