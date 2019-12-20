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В Иркутске осуждённый призывал сокамерников вступать в ИГИЛ*

В Иркутске осуждённый призывал сокамерников вступать в ИГИЛ*
Происшествия, 
Он показывал заключённым видеоролики террористической направленности

В Иркутске военный суд вынес приговор в отношении 35-летнего осуждённого, он признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

С 2017 года по 2018 год осуждённый, отбывая наказания в исправительном учреждении, неоднократно высказывался среди других в поддержку деятельности террористической организации ИГИЛ (*признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации).

При этом мужчина показывал на своём телефоне другим осуждённым видеоролики экстремистской и террористической направленности. Он убеждал сокамерников ехать в Сирию после освобождения и вступать в ряды террористов. Там, по его плану, осуждённые должны были набраться боевого опыта и вернуться в Россию для совершения терактов.

У двоих его сокамерников сформировалось стойкое желание выехать за пределы страны и примкнуть к исламским боевикам.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет наказания в тюрьме и 8 лет – в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор вступил в законную силу.
осужденные терроризм
 
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