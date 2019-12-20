Приходящая домработница оказалась наглой мошенницей
Советский районный суд вынес приговор в отношении девушки, подрабатывающей уборщицей по вызову. В июле клининговыми услугами решил воспользоваться заботливый глава семейства. Нанять уборщицу он решил, чтобы сделать приятное супруге, матери своих детей.
Мужчина нашёл объявление об услугах по уборке квартир «Вконтакте». Приехавшая девушка осмотрела квартиру и попросила за её уборку 1100 рублей. У мужчины оказалось только пять тысяч рублей. Тогда уборщица сказала, что сейчас разменяет и вернёт сдачу.
Однако, забрав купюру в 5 тысяч, девушка в квартиру так и не вернулась. Телефон она выключила и на связь выходить перестала.
Обманутый клиент обратился в полицию. Когда уборщицу задержали, она заявила следователю, что просто передумала выполнять работу. Деньги обманутому мужчине так и не вернула.
Даже на суде она отказалась принести извинения потерпевшему. По поводу денег сказала: «Потом как-нибудь принесу, после процесса».
- Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Решение суда в силу пока не вступило, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
Осуждённая официально не работает. Она не замужем, у неё двое маленьких детей, 2 лет и 1 месяца.
В Улан-Удэ уборщица по вызову убежала с деньгами клиента
Происшествия, Фото:
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