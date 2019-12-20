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В Улан-Удэ столкнулись Honda и Mitsubishi

В Улан-Удэ столкнулись Honda и Mitsubishi
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла утром

Сегодня в 9 часов утра у «Абсолюта» возле переезда в посёлке Горького в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.

Водитель Honda CR-V, выезжая с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

Пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне недалеко от села Челутай в Бурятии в ДТП пострадали два водителя.
ДТП
 
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