В Улан-Удэ столкнулись Honda и Mitsubishi

Авария произошла утром
Сегодня в 9 часов утра у «Абсолюта» возле переезда в посёлке Горького в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Водитель Honda CR-V, выезжая с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне недалеко от села Челутай в Бурятии в ДТП пострадали два водителя
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