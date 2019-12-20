В Чите пациент обокрал соседей по палате

Ранее судимый мужчины ушёл из больницы с двумя смартфонами
В Чите в полицию поступили заявления от пациентов городской больницы. Они сообщили, что неизвестный обманом украл их сотовые телефоны.
Выяснилось, что мужчина сначала попросил телефон для звонка у одного пациента, а через некоторое время у другого. Затем мужчина ушёл с двумя чужими смартфонами.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, который так же находился в стационаре на лечении.
Действия мужчины квалифицированы как мошенничество. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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