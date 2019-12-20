Житель Бурятии убил знакомого и пытался подкупить полицейского

Обвиняемый в убийстве предложил полицейскому 80 тысяч



Житель Баунтовского района Бурятии до смерти избил своего знакомого. После мужчина пытался скрыться, но был задержан в Новосибирске.



Чтобы переквалифицировать преступление на менее тяжкое и получить более мягкую меру пресечения, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 80 тысяч рублей. После передачи части суммы он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу.



Злоумышленнику грозит до 15 и восьми лет соответственно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

