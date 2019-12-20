На ждущую автобус улан-удэнку напал грабитель

Пьяный грабитель ударил женщину по голове
21 июля пьяный улан-удэнец решил ограбить женщину. Всё произошло на остановке ТЦ «Абсолют» на улице Николая Петрова в Улан-Удэ. Мужчина ударил по голове сидящую на скамейке женщину, а также нанёс удар в грудную клетку.
После этого мужчина схватил сумку женщины. Общий ущерб вместе с содержимым сумочки составил 67 800 рублей.
Мужчина попытался сбежать, однако его задержал прохожий.
В суде злоумышленник признал свою вину признал, от дачи показаний отказался.
Суд признал его виновным в покушении на грабёж. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
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Происшествия, Фото:
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