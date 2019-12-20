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На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два водителя

На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель «Ниссана» не справился с управлением

Накануне, 20 декабря, около 18 часов 30 минут автодороге «Улан-Удэ-Заиграево – Кижинга» в трёх километрах от села Челутай произошло ДТП.

40-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Ладой 217050», за рулём которой был 51-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.


Всего за сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 417 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 человека за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, 2 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Кяхте молодой водитель устроил ДТП с пострадавшим.
ДТП
 
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